سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس حاليًا 25.2668 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.379% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.263% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس بين أعلى مستوى 25.2668 في 27-08-2026 وأدنى مستوى 25.132 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.156%.