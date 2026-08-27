سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر حاليًا 115.707 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.158% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.323% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى إسكودو الرأس الأخضر بين أعلى مستوى 115.774 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 115.171 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.132%.