開曼群島元兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌維德角埃斯庫多的匯率目前為124.250，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.245%。

在過去一星期，開曼群島元兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在24-07-2024高見124.571，並在21-07-2024低見123.755。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值下跌了-0.159%。