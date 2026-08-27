سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى Rmb اليوان الصيني

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى Rmb اليوان الصيني حاليًا 8.19494 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.010% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.065% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى Rmb اليوان الصيني بين أعلى مستوى 8.20402 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 8.19427 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.055%.