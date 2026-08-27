سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى Rmb اليوان الصيني

هل تبحث عن أسعار صرف KYD التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة دولار جزر كايمان السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة دولار جزر كايمان عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
$1 KYD = 8.195 CNY

وفِّر المال عند إرسال الأموال إلى الخارج

سجل أسعار صرف دولار جزر كايمان إلى إلى Rmb اليوان الصيني

1 KYD إلى CNYآخر 7 أيام
الأعلى8.2012
الأدنى8.1949
المتوسط8.1974
التغيير-0.08%

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى Rmb اليوان الصيني حاليًا 8.19494 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.010% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.065% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى Rmb اليوان الصيني بين أعلى مستوى 8.20402 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 8.19427 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.055%.

KYD إلى CNY مخطط التحويل

نسبة التغيير في آخر آخر يوم

0

No change

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

أهم أزواج العملات لعملة KYD

نسبة التغيير في آخر 24 ساعة

1 KYD = 1.22 USD

لا يوجد تغيير

1 KYD = 116.51 INR

ارتفع بنسبة 0.28%

1 KYD = 1.05 EUR

ارتفع بنسبة 0.17%

1 KYD = 1.55 SGD

ارتفع بنسبة 0.08%

1 KYD = 19.45 ZAR

ارتفع بنسبة 0.13%

1 KYD = 1.70 AUD

لا يوجد تغيير

1 KYD = 1.69 CAD

ارتفع بنسبة 0.15%

1 KYD = 0.90 GBP

ارتفع بنسبة 0.32%

How to convert دولار جزر كايمان to يوان صيني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KYD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر CNY كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

How to convert دولار جزر كايمان to يوان صيني

  • أدخل المبلغ

    اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.

  • اختر عملاتك

    اختر KYD كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر CNY كالعملة التي تريد التحويل إليها.

  • هذا كل شيء‎!

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KYD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

الأسئلة الشائعة حول سعر