開曼群島元兌人民幣匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌人民幣的匯率目前為8.842，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.266%。

在過去一星期，開曼群島元兌人民幣的匯率波動，在24-07-2024高見8.875，並在25-07-2024低見8.798。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.244%。