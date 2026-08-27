سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى بالفرنك السويسري حاليًا 0.982439 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.305% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.895% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 0.983232 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 0.970549 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.319%.