История обменного курса доллар Каймановых островов–швейцарские франки

Обменный курс доллара Каймановых островов/швейцарские франки сейчас составляет 1,068, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость долларов Каймановых островов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.679% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доллар Каймановых островов/швейцарские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,070, и минимумом, равным 1,051, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.707%.