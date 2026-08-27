سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى ريال برازيلي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى ريال برازيلي حاليًا 6.27921 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.029% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.604% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى ريال برازيلي بين أعلى مستوى 6.33884 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 6.26128 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.348%.