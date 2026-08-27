سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى كوانزا أنغولية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى كوانزا أنغولية حاليًا 1135.53 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.714% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.576% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى كوانزا أنغولية بين أعلى مستوى 1140.31 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 1112.47 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -2.260%.