سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 444.634 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.245% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.033% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 445.954 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 444.341 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.234%.