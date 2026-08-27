سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى لساموا تالاس

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى لساموا تالاس حاليًا 8.79364 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.135% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.410% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى لساموا تالاس بين أعلى مستوى 8.82986 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 8.77824 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.175%.