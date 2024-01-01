История обменного курса кувейтский динар–самоанские талы

Обменный курс кувейтских динара/самоанские талы сейчас составляет 8,854, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.683% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/самоанские талы колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 9,017, и минимумом, равным 8,815, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.590%.