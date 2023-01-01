دينار كويتي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل KWD إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
118433 uah

1.00000 KWD = 118.43300 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 18:12 UTC
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KWD إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.067188.71281.436741.660210.9636518.3104
1GBP1.1531411.23045102.2931.656681.914351.1112221.1133
1USD0.93720.812711183.13451.34641.555810.9031517.159
1INR0.01127230.009775850.012028710.01619540.01871440.01086370.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / هريفنيا الأوكرانية
1 KWD118.43300 UAH
5 KWD592.16500 UAH
10 KWD1184.33000 UAH
20 KWD2368.66000 UAH
50 KWD5921.65000 UAH
100 KWD11843.30000 UAH
250 KWD29608.25000 UAH
500 KWD59216.50000 UAH
1000 KWD118433.00000 UAH
2000 KWD236866.00000 UAH
5000 KWD592165.00000 UAH
10000 KWD1184330.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Kuwaiti Dinar
1 UAH0.00844 KWD
5 UAH0.04222 KWD
10 UAH0.08444 KWD
20 UAH0.16887 KWD
50 UAH0.42218 KWD
100 UAH0.84436 KWD
250 UAH2.11089 KWD
500 UAH4.22179 KWD
1000 UAH8.44358 KWD
2000 UAH16.88716 KWD
5000 UAH42.21790 KWD
10000 UAH84.43580 KWD