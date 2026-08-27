سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى بدولارات جزر سليمان

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى بدولارات جزر سليمان حاليًا 26.1236 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.040% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.153% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى بدولارات جزر سليمان بين أعلى مستوى 26.1636 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 26.0609 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.320%.