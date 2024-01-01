История обменного курса кувейтский динар–доллары Соломоновых островов

Обменный курс кувейтских динара/доллары Соломоновых островов сейчас составляет 26,706, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.668% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/доллары Соломоновых островов колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 27,034, и минимумом, равным 26,665, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.241%.