سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الريال السعودي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الريال السعودي حاليًا 12.2359 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.036% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الريال السعودي بين أعلى مستوى 12.2404 في 23-08-2026 وأدنى مستوى 12.2356 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.034%.