История обменного курса кувейтский динар–саудовские риялы

Обменный курс кувейтских динара/саудовские риялы сейчас составляет 12,248, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.028% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/саудовские риялы колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 12,267, и минимумом, равным 12,235, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.134%.