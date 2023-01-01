دينار كويتي إلى فرنك رواندي

تحويل KWD إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
3891220 rwf

1.00000 KWD = 3891.22000 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:11 UTC
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KWD إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06788.70451.436771.660050.963718.3084
1GBP1.1531411.2304102.2891.65681.914271.1112821.1122
1USD0.93720.812744183.13451.346551.555810.903217.1588
1INR0.01127340.009776250.012028710.01619720.01871440.01086430.206398

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Rwandan Franc
1 KWD3891.22000 RWF
5 KWD19456.10000 RWF
10 KWD38912.20000 RWF
20 KWD77824.40000 RWF
50 KWD194561.00000 RWF
100 KWD389122.00000 RWF
250 KWD972805.00000 RWF
500 KWD1945610.00000 RWF
1000 KWD3891220.00000 RWF
2000 KWD7782440.00000 RWF
5000 KWD19456100.00000 RWF
10000 KWD38912200.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Kuwaiti Dinar
1 RWF0.00026 KWD
5 RWF0.00128 KWD
10 RWF0.00257 KWD
20 RWF0.00514 KWD
50 RWF0.01285 KWD
100 RWF0.02570 KWD
250 RWF0.06425 KWD
500 RWF0.12849 KWD
1000 RWF0.25699 KWD
2000 RWF0.51398 KWD
5000 RWF1.28495 KWD
10000 RWF2.56989 KWD