ألف دينار كويتي إلى فرنك رواندي
حوّل KWD إلى RWF بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من KWD إلى RWF،
يستخدم مخططنا التفاعلي من KWD إلى RWF متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من KWD إلى RWF اليوم
|KWD
|RWF
|1 KWD
|4,791 RWF
|5 KWD
|23,953 RWF
|10 KWD
|47,906 RWF
|20 KWD
|95,812 RWF
|50 KWD
|239,530 RWF
|100 KWD
|479,061 RWF
|250 KWD
|1,197,653 RWF
|500 KWD
|2,395,305 RWF
|1000 KWD
|4,790,610 RWF
|2000 KWD
|9,581,220 RWF
|5000 KWD
|23,953,050 RWF
|10000 KWD
|47,906,100 RWF
|RWF
|KWD
|1 RWF
|0.000 KWD
|5 RWF
|0.001 KWD
|10 RWF
|0.002 KWD
|20 RWF
|0.004 KWD
|50 RWF
|0.010 KWD
|100 RWF
|0.021 KWD
|250 RWF
|0.052 KWD
|500 RWF
|0.104 KWD
|1000 RWF
|0.209 KWD
|2000 RWF
|0.417 KWD
|5000 RWF
|1.044 KWD
|10000 RWF
|2.087 KWD