سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الريال القطري حاليًا 11.8797 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.072% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 11.8838 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 11.867 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.131%.