سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 14.3407 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.736% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 14.4471 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 14.3327 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.792%.