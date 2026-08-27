سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 10.9324 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.045% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.165% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 10.9451 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 10.891 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.393%.