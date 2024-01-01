История обменного курса кувейтский динар–перуанские новые соли

Обменный курс кувейтских динара/перуанские новые соли сейчас составляет 12,283, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.311% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 12,349, и минимумом, равным 12,189, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.850%.