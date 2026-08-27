سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الدولار النيوزيلندي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 5.47856 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.084% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.140% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 5.49287 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 5.44829 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.211%.