سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 497.882 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.072% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.040% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 499.462 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 497.523 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.199%.