История обменного курса кувейтский динар–непальские рупии

Обменный курс кувейтских динара/непальские рупии сейчас составляет 440,206, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.371% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/непальские рупии колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 440,364, и минимумом, равным 438,578, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.132%.