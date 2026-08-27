سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الكرونات النرويجية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الكرونات النرويجية حاليًا 30.4779 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.205% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.345% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الكرونات النرويجية بين أعلى مستوى 30.4987 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 30.2543 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.266%.