科威特第納爾兌挪威克朗匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌挪威克朗的匯率目前為36.041，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.974%。

在過去一星期，科威特第納爾兌挪威克朗的匯率波動，在25-07-2024高見36.427，並在21-07-2024低見35.620。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.631%。