سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى رينجيت ماليزي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى رينجيت ماليزي حاليًا 13.1253 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.025% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.200% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى رينجيت ماليزي بين أعلى مستوى 13.1932 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 13.1155 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.235%.