История обменного курса кувейтский динар–малайзийские ринггиты

Обменный курс кувейтских динара/малайзийские ринггиты сейчас составляет 14,289, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.119% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/малайзийские ринггиты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 14,409, и минимумом, равным 14,170, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.532%.