История обменного курса малазийский ринггит–кувейтские динары

Обменный курс малазийский ринггит/кувейтские динары сейчас составляет 0,065, отражая изменение в размере -0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость малазийский ринггит оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.268% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс малазийский ринггит/кувейтские динары колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 0,066, и минимумом, равным 0,065, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.171% уменьшение стоимости.