سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الكواشا الملاوية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الكواشا الملاوية حاليًا 5650.42 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.010% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.107% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الكواشا الملاوية بين أعلى مستوى 5652.84 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 5644.38 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.140%.