科威特第納爾兌馬拉威克瓦查匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌馬拉威克瓦查的匯率目前為5,656.330，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.163%。

在過去一星期，科威特第納爾兌馬拉威克瓦查的匯率波動，在24-07-2024高見5,674.050，並在22-07-2024低見5,643.010。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.520%。