سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الدنانير المقدونية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدنانير المقدونية حاليًا 171.908 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.000% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.954% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدنانير المقدونية بين أعلى مستوى 173.79 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 171.622 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -1.238%.