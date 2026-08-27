سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الدرهم المغربي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدرهم المغربي حاليًا 30.1867 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.003% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.193% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدرهم المغربي بين أعلى مستوى 30.2037 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 30.0324 في 24-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.338%.