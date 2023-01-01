دينار كويتي إلى كرونة آيسلندية

تحويل KWD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٤٤١٬١٠٢ isk

1.00000 KWD = 441.10200 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 18:5 UTC
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KWD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.066688.67131.436821.659820.9635518.3022
1GBP1.153211.23102.2551.656931.91411.1111721.1061
1USD0.937550.813008183.13451.34711.556180.9034517.1594
1INR0.01127760.009779430.012028710.01620390.01871880.01086730.206405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Icelandic Króna
1 KWD441.10200 ISK
5 KWD2205.51000 ISK
10 KWD4411.02000 ISK
20 KWD8822.04000 ISK
50 KWD22055.10000 ISK
100 KWD44110.20000 ISK
250 KWD110275.50000 ISK
500 KWD220551.00000 ISK
1000 KWD441102.00000 ISK
2000 KWD882204.00000 ISK
5000 KWD2205510.00000 ISK
10000 KWD4411020.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Kuwaiti Dinar
1 ISK0.00227 KWD
5 ISK0.01134 KWD
10 ISK0.02267 KWD
20 ISK0.04534 KWD
50 ISK0.11335 KWD
100 ISK0.22671 KWD
250 ISK0.56676 KWD
500 ISK1.13353 KWD
1000 ISK2.26705 KWD
2000 ISK4.53410 KWD
5000 ISK11.33525 KWD
10000 ISK22.67050 KWD