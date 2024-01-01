Kuveyt dinarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile KWD → ISK çevirin

1.000 kwd
449.499 isk

1.00000 KWD = 449.49900 ISK

09:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03310.931519.00841.539411.643521515.823.67285
1 INR0.012043410.01121880.2289260.01853970.019793618.25560.0442336
1 EUR1.073589.136120.40551.652561.764321627.233.9428
1 ZAR0.05260854.368230.049006410.08098570.086462879.74470.193222

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Kuveyt dinarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / İzlanda Kronu
1 KWD449.49900 ISK
5 KWD2247.49500 ISK
10 KWD4494.99000 ISK
20 KWD8989.98000 ISK
50 KWD22474.95000 ISK
100 KWD44949.90000 ISK
250 KWD112374.75000 ISK
500 KWD224749.50000 ISK
1000 KWD449499.00000 ISK
2000 KWD898998.00000 ISK
5000 KWD2247495.00000 ISK
10000 KWD4494990.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Kuveyt Dinarı
1 ISK0.00222 KWD
5 ISK0.01112 KWD
10 ISK0.02225 KWD
20 ISK0.04449 KWD
50 ISK0.11124 KWD
100 ISK0.22247 KWD
250 ISK0.55617 KWD
500 ISK1.11235 KWD
1000 ISK2.22470 KWD
2000 ISK4.44940 KWD
5000 ISK11.12350 KWD
10000 ISK22.24700 KWD