سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية حاليًا 87.6702 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.002% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.182% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى اللمبيرا الهندوراسية بين أعلى مستوى 87.6942 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 87.468 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.190%.