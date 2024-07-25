科威特第納爾兌洪都拉斯倫皮拉匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌洪都拉斯倫皮拉的匯率目前為80.961，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.059%。

在過去一星期，科威特第納爾兌洪都拉斯倫皮拉的匯率波動，在25-07-2024高見81.112，並在26-07-2024低見80.961。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.139%。