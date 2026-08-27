سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس حاليًا 67.4786 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.382% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.104% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس بين أعلى مستوى 67.52 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 67.1827 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.156%.