سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الدولار الكندي

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدولار الكندي حاليًا 4.52485 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.217% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.649% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدولار الكندي بين أعلى مستوى 4.52713 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 4.4784 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.385%.