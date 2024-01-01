История обменного курса кувейтский динар–канадские доллары

Обменный курс кувейтских динара/канадские доллары сейчас составляет 4,536, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.284% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/канадские доллары колебался между максимумом, который 03-11-2024 дошел до 4,549, и минимумом, равным 4,514, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.326%.