سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 45.5793 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.070% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.162% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 46.1153 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 44.8725 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 1.396%.