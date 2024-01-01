科威特第納爾兌博茨瓦納普拉匯率歷史紀錄

今日，科威特第納爾兌博茨瓦納普拉的匯率目前為44.243，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科威特第納爾的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.058%。

在過去一星期，科威特第納爾兌博茨瓦納普拉的匯率波動，在23-07-2024高見44.561，並在22-07-2024低見44.204。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.564%。