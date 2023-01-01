دينار كويتي إلى نغولتروم بوتاني

تحويل KWD إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٢٦٨٬٩٠٥ btn

1.00000 KWD = 268.90500 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 18:0 UTC
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KWD إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.066688.67131.436391.659560.963518.2945
1GBP1.1530711.2299102.2471.656311.913651.1109821.0955
1USD0.937550.813074183.13451.34671.555940.903317.1522
1INR0.01127760.009780230.012028710.01619910.01871590.01086550.206319

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / نغولتروم بوتاني
1 KWD268.90500 BTN
5 KWD1344.52500 BTN
10 KWD2689.05000 BTN
20 KWD5378.10000 BTN
50 KWD13445.25000 BTN
100 KWD26890.50000 BTN
250 KWD67226.25000 BTN
500 KWD134452.50000 BTN
1000 KWD268905.00000 BTN
2000 KWD537810.00000 BTN
5000 KWD1344525.00000 BTN
10000 KWD2689050.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Kuwaiti Dinar
1 BTN0.00372 KWD
5 BTN0.01859 KWD
10 BTN0.03719 KWD
20 BTN0.07438 KWD
50 BTN0.18594 KWD
100 BTN0.37188 KWD
250 BTN0.92970 KWD
500 BTN1.85939 KWD
1000 BTN3.71879 KWD
2000 BTN7.43758 KWD
5000 BTN18.59395 KWD
10000 BTN37.18790 KWD