سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى بوليفيانو البوليفية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى بوليفيانو البوليفية حاليًا 37.722 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.260% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.445% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى بوليفيانو البوليفية بين أعلى مستوى 37.722 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 37.4735 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.478%.