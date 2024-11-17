Kuveyt dinarından Bolivya bolivyanosuna Geçmiş Döviz Kurları
Kuveyt dinarından Bolivya bolivyanosuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Kuveyt dinarından (KWD) Bolivya bolivyanosuna (BOB) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, KWD - BOB için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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KWD → BOB çevrim grafiği
1 KWD = 22.52720 BOB
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Kuveyt dinarı → Bolivya bolivyanosu döviz kuru geçmişi
Bugünün Kuveyt dinarı Bolivya bolivyanosuna döviz kuru şu anda 22.527, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Kuveyt dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.302 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Kuveyt dinarı Bolivya bolivyanosuna döviz kuru en yüksek değeri 22.596 (10-11-2024) ile en düşük değeri 22.375 (13-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.550 artış ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
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Kuveyt dinarından Bolivya bolivyanosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BOB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BOB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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