سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الدراما الأرمينية

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدراما الأرمينية حاليًا 1188.29 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.238% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.076% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الدراما الأرمينية بين أعلى مستوى 1191.73 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 1187.29 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.233%.