История обменного курса кувейтский динар–армянские драмы

Обменный курс кувейтских динара/армянские драмы сейчас составляет 1 261,560, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.178% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/армянские драмы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1 264,990, и минимумом, равным 1 256,260, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.633%.