سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى إلى الكراث الألباني

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الكراث الألباني حاليًا 257.795 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.110% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.226% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى إلى الكراث الألباني بين أعلى مستوى 258.986 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 257.302 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.315%.